На этой неделе днем тюменцам обещают плюсовую температуру

По прогнозу виртуальных синоптиков, температура в светлое время суток на этой неделе будет преимущественно выше нуля. По ночам же столбик термометра может опускаться до минус 5.
Сегодня, 7 ноября, температура воздуха составит до плюс 4 градусов, без осадков. В среду ожидается до плюс 2, днем пройдет дождь, а вечером снег. В четверг – плюс 1, осадки в виде снега.
В пятницу похолодает до минус 2, день пройдет без осадков. Суббота и воскресенье пройдут при температуре около плюс 1, в утренние часы возможен снег.
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