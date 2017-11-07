На этой неделе днем тюменцам обещают плюсовую температуру

По прогнозу виртуальных синоптиков, температура в светлое время суток на этой неделе будет преимущественно выше нуля. По ночам же столбик термометра может опускаться до минус 5.

Сегодня, 7 ноября, температура воздуха составит до плюс 4 градусов, без осадков. В среду ожидается до плюс 2, днем пройдет дождь, а вечером снег. В четверг – плюс 1, осадки в виде снега.

В пятницу похолодает до минус 2, день пройдет без осадков. Суббота и воскресенье пройдут при температуре около плюс 1, в утренние часы возможен снег.