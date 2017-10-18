Творческим тюменцам объяснят, как продвинуть свой фильм на кинофестиваль

В это воскресенье, 22 октября, в тюменском "Медиаполисе" Иван Золотухин прочтет лекцию "Продвижение на кинофестивали. Системный подход".

Иван Золотухин — режиссер, создатель анимационных клипов для Наума Блика и группы "Кровосток". Работал художником анимации на Свердловской киностудии, режиссером и художником-постановщиком на телеканале 2x2. В 2010 году основал Festagent — агентство по продвижению фильмов на фестивали и самый полный русскоязычный каталог кинофестивалей.

Он расскажет, как работает фестивальная индустрия в России и в мире, какие типы фестивалей существуют, как правильно составить стратегию для продвижения вашего фильма и на что обращать внимание при выборе фестиваля.

Начало в 13.00, вход свободный, но по предварительной регистрации.