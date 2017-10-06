В районе ремонтируемой улицы Чернышевского изменится схема движения

В Тюмени с 15 октября изменится схема дорожного движения на улицах, соседствующих с расширяемой до шести полос улицей Чернышевского:
— на улице Лунева на участке от улицы Гранитной до Железнодорожной будет организовано одностороннее движение в направлении улицы Железнодорожной;
— на улице Краснодонской на участке от улицы Железнодорожной до улицы Гранитной будет организовано одностороннее движение в направлении улицы Гранитной;
— на улице Гранитной от улицы Товарное шоссе до улицы Чернышевского будет организовано двустороннее движение;
— на улице Чернышевского от Перекопской до Гранитной будут запрещены левые повороты, сообщают в городском департаменте дорожной инфраструктуры.
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