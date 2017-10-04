ГИБДД: скачка ДТП из-за гололёда не зафиксировано

Несмотря на неблагоприятные дорожные условия, обстановка на дорогах Тюменской области контролируемая, сообщает областная автоинспекция.

Сотрудники дежурной части ГИБДД Тюменской области мониторят дорожную обстановку на федеральных автодорогах региона с помощью камер Уралуправтодора.

"На федеральных трассах несут службу инспекторы ДПС территориальных подразделений ГИБДД и дополнительные наряды специализированного батальона ДПС. В случае ухудшения дорожной обстановки автоинспекторы перейдут на усиленный вариант несения службы", — сообщают в автоинспекции.

Тем не менее ГИБДД призывает водителей выбирать безопасную скорость на трассах и рекомендует автомобилистам переобувать автомобили на зимнюю резину, особенно тем, чей стаж вождения меньше трех лет.