ГИБДД: скачка ДТП из-за гололёда не зафиксировано

16:40 04 октября 2017
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Несмотря на неблагоприятные дорожные условия, обстановка на дорогах Тюменской области контролируемая, сообщает областная автоинспекция.

Сотрудники дежурной части ГИБДД Тюменской области мониторят дорожную обстановку на федеральных автодорогах региона с помощью камер Уралуправтодора.

"На федеральных трассах несут службу инспекторы ДПС территориальных подразделений ГИБДД и дополнительные наряды специализированного батальона ДПС. В случае ухудшения дорожной обстановки автоинспекторы перейдут на усиленный вариант несения службы", — сообщают в автоинспекции.  

Тем не менее ГИБДД призывает водителей выбирать безопасную скорость на трассах и рекомендует автомобилистам переобувать автомобили на зимнюю резину, особенно тем, чей стаж вождения меньше трех лет. 

Теги: гололёд , водители , ГИБДД , снег
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