Трассу Тюмень-Омск в районе Омутинки и Голышманово закрыли для движения всего транспорта

13:54 26 декабря 2023
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В связи со сложными погодными условиями, образованием льда на проезжей части полностью закрыто движение для всех видов транспорта по федеральной автодороге Тюмень-Омск на участке с 115 по 205-й километр на территории Омутинского района и частично Голышмановского ГО.

На автодороге работают наряды ДПС, паркуют транспорт на площадках и обочинах. Запрет действует с 13.00 до улучшения погоды.

Иллюстрация - со 172 км трассы Тюмень-Омск, где из-за выезда на встечку сегодня  столкнулись "Киа" и "Газель", ехавшая в иномарке девушка погибла, водитель в больнице. Водитель "Газели" не пострадал. Обстоятельства ДТП выясняются.

Теги: безопасность дорожного движения , ГИБДД Тюменской области , гололёд
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