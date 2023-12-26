Трассу Тюмень-Омск в районе Омутинки и Голышманово закрыли для движения всего транспорта

В связи со сложными погодными условиями, образованием льда на проезжей части полностью закрыто движение для всех видов транспорта по федеральной автодороге Тюмень-Омск на участке с 115 по 205-й километр на территории Омутинского района и частично Голышмановского ГО.

На автодороге работают наряды ДПС, паркуют транспорт на площадках и обочинах. Запрет действует с 13.00 до улучшения погоды.

Иллюстрация - со 172 км трассы Тюмень-Омск, где из-за выезда на встечку сегодня столкнулись "Киа" и "Газель", ехавшая в иномарке девушка погибла, водитель в больнице. Водитель "Газели" не пострадал. Обстоятельства ДТП выясняются.