Участок трассы Тюмень-Ханты-Мансийск закрыли для проезда любого транспорта

11:34 25 декабря 2023
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Запрет введен с 10:30, причиной ограничения движения стал сильный гололед.

"В связи с осложнением погодных условий, осадков в виде дождя, обледенением проезжей части и образованием стекловидного льда закрыто движение для всех видов транспорта на автомобильной дороге федерального значения Тюмень - Ханты-Мансийск на участке с 436-го по 542 -й километр с 10 час. 30 мин", - сообщает пресс-служба ГИБДД ТО.

Теги: гололёд , ограничение движения , федеральная трасса , ХМАО-Югра
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