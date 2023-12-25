Участок трассы Тюмень-Ханты-Мансийск закрыли для проезда любого транспорта

Запрет введен с 10:30, причиной ограничения движения стал сильный гололед.

"В связи с осложнением погодных условий, осадков в виде дождя, обледенением проезжей части и образованием стекловидного льда закрыто движение для всех видов транспорта на автомобильной дороге федерального значения Тюмень - Ханты-Мансийск на участке с 436-го по 542 -й километр с 10 час. 30 мин", - сообщает пресс-служба ГИБДД ТО.