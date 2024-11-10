Что надеть зимой, чтобы выглядеть стройнее: советы стилиста

Стилист Татьяна Хон рассказала, на что обратить внимание девушкам с разным строением фигуры. Тюменки с аппетитными формами, стремящиеся скорректировать фигуру, могут выбирать одежду с элементами вертикальной асимметрии.

– В этом сезоне сделать это очень просто, используя такую модную тенденцию в одежде как "колор блок", когда рисунок на одежде состоит из нескольких блоков разных оттенков, – отмечает стилист.

Скрыть пышные формы помогут длинные палантины и шарфы контрастного цвета. Полным девушкам стоит придерживаться принципа соразмерности и отказаться от мелких деталей в рисунке на одежде.

Женщинам низкого роста стилист не советует использовать крупные детали в одежде.

– Огромные сумки, модные в этом сезоне, миниатюрным девушкам низкого роста я брать не советую. Это будет выглядеть громоздко, – подчеркнула тюменка.

Таким девушкам также не рекомендуется выбирать одежду размера гипер оверзайз, - сообщает Мегатюмень.

Отдельное внимание стоит обратить на шапки. В нынешнем сезоне очень актуальны шапочки "бини". Но они бывают разные.

– Если лицо полное, то присмотритесь к шапочкам без отворотов, если худенькое и вытянутое – то с отворотом, так будет смотреться интереснее, – добавила стилист.