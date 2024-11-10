Итоги сезона электросамокатов в Тюмени подвели автоинспекторы

"Удалось взять под контроль ситуацию с дорожной аварийностью на электросамокатах, - отметил начальник Управления Госавтоинспекции Тюменской области Андрей Миллер.

- В регионе произошло 190 ДТП с участием электросамокатчиков, один человек погиб, 200 ранены, практически все ДТП, кроме одного, произошли из-за нарушения ПДД людьми, управляющими электросамокатами, - сказал Андрей Миллер.

В этом году Госавтоинспекция Тюменской области, Администрация города Тюмени, где управление СИМ особенно распространено, прокатные кампании приняли ряд мер, упорядочивших движение на электросамокатах. Есть проблемы, которые еще предстоит решить. Главные из них – проезд через перекрестки и пешеходные переходы на электросамокатах не спешившись, езда тандемом на одном самокате и использование прокатных электросамокатов детьми, - сообщает Госавтоинспекция Тюменской области.