Более 700 тысяч рублей направил на нужды СВО волонтерский центр гордумы

В сентябре-октябре 2024 года депутаты Тюменской гордумы в рамках работы волонтерского центра отправили в зону СВО инвентарь, отопительные изделия, оборудование, - рассказал координатор центра, зампредседателя думы Дмитрий Осипов.

За минувшие два месяца депутаты оказали финансовую поддержку на приобретение квадрокоптеров, тепловизоров, мониторинговых устройств "Булат", антенн-усилителей, ремкомплектов для автомобилей, бензинового генератора, шлифовальной машины, дрели, удлинителей.

Рабочие завода "Ремдормаш" при содействии руководителя изготовили для бойцов печи-буржуйки – такое оборудование особенно актуально на фронте зимой.

Продолжается массовое изготовление средств маскировки. Один из таких пунктов в Тюмени работает на базе общественной приемной депутата на ул. Щорса, 8. В сентябре волонтерский центр думы закупил для добровольцев-пенсионеров краску для окрашивания маскировочных средств на общую сумму 10 тыс. рублей.

Свыше 100 тыс. рублей депутаты перечислили на благотворительный счет "Победа". На эти средства систематически оказывается адресная поддержка ветеранов, фронтовиков, участников СВО и их родных.

Не остаются без внимания жители подшефного региона. В сентябре силами депутата-волонтера установлен спортивный инвентарь в школе Краснодона, - сообщает Тюменская линия.