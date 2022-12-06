Максим Афанасьев предложил тоболякам жаловаться на гололед ему лично

Глава Тобольска Максим Афанасьев предложил жителям города сообщать ему конкретные адреса, где подрядчики не устранили гололед, чтобы оперативно разобраться и устранить проблемы.

Афанасьев отметил, что лично читает все, что пишут в соцсетях, и что замечание по поводу гололеда на тротуарах "абсолютно правомерное и справедливое".

"Зима приходит неожиданно видимо не только для коммунальщиков, но и для дорожников. У нас длительное время была почти плюсовая температура, а потом резко ударил сибирский мороз, и мы получили, что получили. Принципиально подрядчику было поставлено условие – никакой соли на тротуарах, только механическая уборка и посыпка отсевом. Детально разбирались, какая техника будет использоваться, почему возникают сложности. Ситуация у меня на особом контроле, поэтому, если подрядчик не будет выполнять принятые на себя контрактные обязательства, пишите конкретные адреса на моей страничке ВК, будем разбираться", - написал Афанасьев.