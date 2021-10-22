Более ста человек травмировались на первом гололеде в Тюмени

Жертвами утреннего гололёда в Тюмени сегодня стали более ста человек, с различными травмами они обратились в медучреждения, сообщает пресс-служба департамента здравоохранения Тюменской области.

По словам руководителя службы экстренной и неотложной помощи тюменской ОКБ-2 Антона Терехина, 10% обратившихся за медпомощью получили "достаточно тяжелые травмы, требующие экстренного хирургического вмешательства и продолжения лечения в стационаре". У остальных ушибы, вывихи, растяжения, несложные переломы конечностей.

Врачи рекомендуют жителям города носить удобную и соответствующую сезону обувь и во время ходьбы быть более внимательными, не отвлекаться на переписку и разговоры по телефону.