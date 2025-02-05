Ближайшие три дня на дорогах Тюменской области возможны туман и гололедица

09:24 05 февраля 2025
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Об ухудшении дорожных условий на трассах Тюменской области в связи с возможным образованием гололеда  5, 6 и 7 февраля предупреждает информационный центр правительства Тюменской области.

На федеральных трассах проводится превентивная обработка. Дорожная техника круглосуточно находится на дежурстве.  5, 6 и 7 февраля ночью и утром- туман, изморозь. На дорогах местами гололедица.

Водителям необходимо соблюдать дистанцию, выбирать безопасный скоростной режим, не препятствовать работе дорожной техники, напоминает Уралуправтодор.

Уточнить актуальную информацию можно по телефону 8-800-200-63-06.

Теги: безопасность дорожного движения , гололёд , туман
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