Ближайшие три дня на дорогах Тюменской области возможны туман и гололедица

Об ухудшении дорожных условий на трассах Тюменской области в связи с возможным образованием гололеда 5, 6 и 7 февраля предупреждает информационный центр правительства Тюменской области.

На федеральных трассах проводится превентивная обработка. Дорожная техника круглосуточно находится на дежурстве. 5, 6 и 7 февраля ночью и утром- туман, изморозь. На дорогах местами гололедица.

Водителям необходимо соблюдать дистанцию, выбирать безопасный скоростной режим, не препятствовать работе дорожной техники, напоминает Уралуправтодор.

Уточнить актуальную информацию можно по телефону 8-800-200-63-06.