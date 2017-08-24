Для отдаленного района Тюмени запустят новый автобусный маршрут

Маршрут, связывающий жилой район Преображенский с восточной и центральной частями города, получил порядковый номер 16. Обслуживать его будут девять транспортных средств средней вместимости. Запуск маршрута намечен на 1 января 2018 года.

В прямом направлении автобусы маршрута №16 "ул. Созидателей – Тюменский индустриальный университет" будут курсировать по следующей схеме: ул. Созидателей – ул. Уездная – ул. Губернская – ул. Закалужская – ул. Федюнинского – ул. Мельникайте – ул. Менделеева – ул. Пермякова – ул. 50 лет Октября – ул. Мельникайте.

В обратном направлении схема движения следующая: ул. Мельникайте – ул. Республики – ул. Пермякова – ул. Менделеева – ул. Мельникайте – ул. Федюнинского – ул. Червишеский тракт – ул. Уездная – ул. Созидателей.