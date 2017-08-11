Тюменцы могут взять талон на ЭКГ и рентген в поликлинике через мобильное приложение

В мобильном приложении "Медицина72" появилась новая функция — электронная очередь. С помощью этого сервиса пациент до прихода в поликлинику может получить предварительный талон на удобное время и дату для посещения кабинетов, в которых предусмотрена очередность (ЭКГ, флюорография, рентген, кабинеты выписки рецептов, диспансеризации, неотложной помощи, доврачебного приема, процедурный, перевязочный кабинеты и прочие). Для этого необходимо выбрать соответствующий пункт меню, выбрать необходимую услугу, а за 10 минут до назначенного времени активировать талон в терминале в холле поликлиники.

Кроме того, при возникновении ситуации, требующей безотлагательного осмотра специалиста, можно в мобильном приложении получить талон для посещения кабинета неотложной помощи.

Данная возможность, по мнению разработчиков и сотрудников сферы здравоохранения, позволит гражданам более комфортно планировать свое посещение поликлиники без длинных очередей, также позволит распределить поток пациентов равномерно в течение рабочего времени кабинета и минимизирует количество конфликтных ситуаций.

Пока нововведение в тестовом режиме доступно пользователям Android, в ближайшее время выйдет обновление и для пользователей iOS. По вопросам качества работы электронной очереди можно оставить обращение в медицинскую организацию через мобильное приложение или на региональном портале госуслуг.