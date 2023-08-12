В Тюмени разрабатывают приложение для знакомств

Студенты Тюменского индустриального университета разрабатывают приложение для знакомств Date. В основе него лежит использование искусственного интеллекта. Это его главное преимущество и отличие от конкурентов, по мнению разработчиков.

На его создание руководитель проекта Анастасия Березина выиграла миллион рублей в конкурсе "Студенческий стартап". Приложение само проводит автоматический поиск подходящих партнеров, анализируя предпочтения пользователя.

Он же поможет и в начале разговора. Это может пригодиться, когда пользователь не знает, что ответить на сообщение или с чего начать диалог. Встроенный чат-бот предложит варианты ответа на сообщение.

По мнению автора, приложение сможет составить конкуренцию зарубежным аналогам, тем более что многие из них ушли с российского рынка. Запуск приложения авторы запланировали через год, сообщает Тюменская область сегодня.