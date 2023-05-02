Россиянам придется расстаться с Tinder

Компания, владеющая приложением Tinder, уйдет с российского рынка к 30 июня, со ссылкой на агентство Reuters сообщает ТАСС.

"Наши бренды предпринимают шаги по ограничению доступа к своим услугам в России и завершат свой уход с российского рынка к 30 июня 2023 года", — приводит агентство выдержку из заявления.

Платформа для онлайн-знакомств Tinder работает через мобильные приложения для смартфонов. Match Group, помимо Tinder, также владеет сервисами Match. com, Meetic, OkCupid, Hinge, PlentyOfFish, Ship и OurTime.