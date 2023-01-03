Тюменцы отметили улучшения в работе приложения Телемед-72

20:31 03 января 2023
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По данным департамента информатизации, за прошлый год мобильное приложение скачали 20 тысяч человек, сейчас им пользуется более 72,5 тысяч жителей региона.

После доработки записать к врачу себя, ребенка, близких через Телемед-72 стало проще и быстрее, чем на портале Госуслуг.

В разделе "Запись на прием" до минимума сократили количество кликов. Приложение сразу открывает выбор специальности врача, потом конкретного врача, дату, время. Остается подтвердить запись и вовремя прийти на прием (в талоне указывается еще и кабинет). В итоге, за год через Телемед записались к врачу 360 тысяч раз.

С помощью раздела "Медицинская карта" (значок человечка в правом верхнем углу в профиле) сейчас можно запросить и распечатать документы из электронной медкарты (своей и ребенка), выбрав период.

Появилась возможность забронировать талон в процедурный кабинет, через "Электронную очередь". Такой услугой воспользовались половина пользователей мобильного приложения. Участники фокус-группы обсудили и другие возможности Телемеда-72, которые есть, но пока не пользуются популярностью. К примеру, функционал "Вызов врача на дом". Немногие знают, что вызвать врача можно себе, ребенку, родственнику, предварительно указав местонахождение пациента, сообщила Ольга Болотова, пресс-секретарь МИАЦ.

Теги: мобильное приложение
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