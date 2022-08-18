App Store и Google Play заблокируют мобильное приложение Utair

12:29 18 августа 2022
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С 19 августа мобильное приложение Utair приостановит работу по решению App Store и Google Play, сообщает пресс-служба авиакомпании. 

Все сервисы и личные кабинеты пассажиров доступны на utair.ru.

"Мы готовились к такому варианту событий и сделали мобильную версию сайта максимально удобной для пользователей. Пассажиры по-прежнему могут оформить билеты за пару кликов на смартфоне", - отмечают в авиакомпании. 

На сайте отмечается, что компания скоро расскажет о "новых возможностях покупки билетов с мобильных устройств".

Теги: Apple , Google , UTair , мобильное приложение , санкции
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