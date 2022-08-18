App Store и Google Play заблокируют мобильное приложение Utair

С 19 августа мобильное приложение Utair приостановит работу по решению App Store и Google Play, сообщает пресс-служба авиакомпании.
Все сервисы и личные кабинеты пассажиров доступны на utair.ru.
"Мы готовились к такому варианту событий и сделали мобильную версию сайта максимально удобной для пользователей. Пассажиры по-прежнему могут оформить билеты за пару кликов на смартфоне", - отмечают в авиакомпании.
На сайте отмечается, что компания скоро расскажет о "новых возможностях покупки билетов с мобильных устройств".
У вас есть уникальная новость? Вы можете сообщить о ней миру через NewsProm.ruОтправить новость, фото, видео
или отправьте на e-mail: edit@newsprom.ru