App Store и Google Play заблокируют мобильное приложение Utair

С 19 августа мобильное приложение Utair приостановит работу по решению App Store и Google Play, сообщает пресс-служба авиакомпании.

Все сервисы и личные кабинеты пассажиров доступны на utair.ru.

"Мы готовились к такому варианту событий и сделали мобильную версию сайта максимально удобной для пользователей. Пассажиры по-прежнему могут оформить билеты за пару кликов на смартфоне", - отмечают в авиакомпании.

На сайте отмечается, что компания скоро расскажет о "новых возможностях покупки билетов с мобильных устройств".