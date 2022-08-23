Канада внесла тюменского губернатора в санкционный список

18:08 23 августа 2022
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Губернатор Тюменской области Александр Моор наряду с другими главами региона внесен в санкционный список Канады. Это того его внесла в аналогичные перечень Великобритания. 

В первый раз губернатор написал "Ну наконец-то!" в комментарии к информации о санкциях, сегодня пока реакции нет. Однако на недавней пресс-конференции он отметил, что спокойно относится к решениям недружественных стран, рад попасть в компанию президенту, федеральным руководителям и депутатам, в отношении которых эти санкции ведены давно.

"Это все вторично. Самое важное — что сегодня все мы действуем в интересах России и понимаем, что мы отвечаем на текущие вызовы и должны решать сложные, непростые, долгосрочные задачи, для того чтобы обеспечить нашей стране суверенитет, возможность проводить независимую бюджетную политику, внутреннюю политику и быть технологически и экономически независимыми. Пусть какие хотят санкции вводят", - заявил на пресс-конференции Моор. 

Теги: Александр Моор , Канада , санкции
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