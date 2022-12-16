Моор попал в число 29 губернаторов РФ, в отношении которых США ввели санкции

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США ввели санкции против 29 российских губернаторов за реализацию приказа о мобилизации, со ссылкой на госдеп сообщает РИА Новости.

"Эти губернаторы контролируют и обеспечивают выполнение призыва граждан в ответ на недавний российский приказ о мобилизации", - говорится в распространенном заявлении госсекретаря Энтони Блинкена. В заявлении госдепа не уточняется, почему санкционные меры коснулись только 29 российских губернаторов и глав регионов.

В санкционном списке упоминаются: Антон Алиханов - Калининградская область, Игорь Артамонов - Липецкая область, Дмитрий Артюхов - ЯНАО, Александр Авдеев - Владимирская область, Дмитрий Азаров - Самарская область, Андрей Бочаров - Волгоградская область, Александр Богомаз - Брянская область, Александр Дрозденко - Ленобласть, Максим Егоров - Тамбовская область, Вячеслав Гладков - Белгородская область, Василий Голубев - Ростовская область, Александр Гусев - Воронежская область, Радий Хабиров - Башкирия, Олег Кувшинников - Вологодская область, Евгений Куйвашев - Свердловская область, Александр Моор - Тюменская область, Андрей Никитин - Новгородская область, Айсен Николаев - Якутия, Олег Николаев - Чувашия, Алексей Островский - Смоленская область, Денис Паслер - Оренбургская область, Роман Старовойт - Курская область, Алексей Текслер - Челябинская область, Виктор Томенко - Алтайский край, Андрей Травников - Новосибирская область, Владимир Уйба - Коми, Александр Усс - Красноярский край, Владимир Владимиров - Ставропольский край, Андрей Воробьев - Московская область.

Отметим, первой в санкционные списки тюменского губернатора внесла в конце июля этого года Великобритания. Затем, спустя месяц, - Канада. В первый раз губернатор написал "Ну наконец-то!" в комментарии к информации о санкциях, во второй - "Снова в отличной компании!" На августовской пресс-конференции он отметил, что спокойно относится к решениям недружественных стран, рад попасть в компанию президенту, федеральным руководителям и депутатам, в отношении которых эти санкции ведены давно.