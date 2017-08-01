Тюменскому охотнику пришлось дорого заплатить за подстреленную птицу из Красной книги

Фото: пресс-служба прокуратуры Тюменской области

В Тюменской области уголовную ответственность понес охотник за гибель редкой птицы — ее оценили в более чем 200 тысяч рублей. Речь идет об орлане-белохвосте, которого охотник с тридцатилетним стажем подстрелил из ружья в начале лета в пойме реки Исеть рядом с селом Памятным Ялуторовского района.

Мужчина свернул птице шею, положил ее в мешок и на лодке поплыл домой. На берегу его поджидали инспекторы местного отдела Госохотуправления. О подозрительных выстрелах им сообщили бдительные граждане.

Орлан-белохвост занесен в Красную книгу РФ и охота на него полностью запрещена. Как отметили в пресс-службе областной прокуратуры, в июне охота на диких птиц вообще не разрешается.

В итоге с мужчины взыскали сумму ущерба — более 200 тысяч рублей, также суд назначил ему штраф в 100 тысяч рублей и конфисковал в доход государства охотничье ружье Fabarm Lion H368 12-го калибра.