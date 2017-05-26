В Тюмени не стали славить революцию, но отдадут честь спасателям

В Тюмени один из безымянных участков в районе озера Алебашево будет именоваться улицей Пожарных и спасателей. Название, предложенное главным управлением МЧС по Тюменской области, одобрили на заседании комиссии, ведающей этими вопросами в городской администрации.
Добавим, что в очередной раз так и не снискала поддержки идея назвать одну из тюменских улиц в честь столетнего юбилея революции. Такое предложение дважды поступало от депутата тюменской гордумы от партии "КПРФ" Александра Чепика. В качестве вариантов предлагались безымянные участки в районе "Южном" и в микрорайоне Казарово, однако прогуляться по улице 100 лет Октября ни там и ни там тюменцы, похоже, не смогут.
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