В Тюмени не оставляют попыток дать улице революционное название

В администрации Тюмени еще раз рассмотрят предложение о наречении безымянного участка уличной сети в честь 100-летнего юбилея революции.

Напомним, такую идею еще в феврале озвучил депутат тюменской гордумы от партии "КПРФ" Александр Чепик.

"В 2017 году будет отмечаться 100-летний юбилей Великой Октябрьской социалистической революции, это событие одно из крупнейших политических событий XX века, произошедшее в России в 1917 году и повлиявшее на дальнейший ход всемирной истории", — объясняют эту необходимость в региональном отделении партии.

Назвать улицу в честь столетия Октября предлагалось в районе № 9 "Южном", однако комиссия, ведающая названиями городских улиц, предложение отвергла, посоветовав выбрать для нее другое место.

Чепик внес повторное предложение — на сей раз есть шанс, что назвать улицей 100 лет Октября могут безымянный элемент в микрорайоне Казарово.

Высказаться по поводу такого предложения тюменцы могут до 17 мая. Для этого необходимо обратиться по адресу: г. Тюмень, ул. Орджоникидзе, 24, каб. 330, по телефону 51-00-75 или по электронной почте: SomovaSM@tyumen-city.ru.