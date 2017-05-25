На время велопарада в центре Тюмени ограничат движение

В эту субботу, 27 мая, в областном центре будет ограничено движение транспорта с 8 до 15 часов в квартале улиц Водопроводная — Хохрякова — Орджоникидзе — Володарского. В этот день там пройдет велопарад.

Как пояснили в Тюменьгортрансе, из-за этого временно изменится и схема движения автобуса № 43, курсирующего от Областной библиотеки до Рабочего поселка. Он будет следовать по улице Первомайской с посадкой и высадкой пассажиров на существующих остановочных пунктах по маршруту объезда.

С информацией о расписании движения автобусов можно ознакомиться по телефону информационно-справочной службы 8-800-250-0722.