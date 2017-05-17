Тюменцев зовут показать всем свои велосипеды

Второй тюменский велопарад пройдет в Тюмени 27 мая. Участвовать в нем могут все — нужно только иметь свой двухколесный транспорт.

Регистрация начнется в 10.00 на Центральной площади, где каждый участник получит стартовый номер. Оттуда велосипедисты двинутся в 11.00 и поедут по улицам исторической части города: сначала по улице Республике до моста Влюбленных, затем — разворот на улицу Ленина, по которой колонна доберется до улицы Орджоникидзе. Там она развернется и снова выедет на улицу Республики. Участникам парада предстоит проехать два круга, после чего они финишируют в стартовом городке.

"Велопарад — это не спортивная гонка, никакого соревнования скоростей не предполагается. Участники могут приезжать на любых велосипедах, как на городских и горных, так и на необычных, в том числе и самодельных велоконструкциях", — говорят организаторы.