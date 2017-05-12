Для получения разрешений на добычу лося, кабана и медведя тюменским охотникам советуют зарегистрироваться на портале госуслуг

15 мая в Тюменской области начинается прием заявок на распределение разрешений на добычу лося, кабана, косули и медведя.

2017 год богат на нововведения для охотников. Так, желающие поохотиться на крупного зверя могут направить заявку на участие в жеребьевке онлайн. В этом случае не придется даже идти за результатом - решение придет прямо в "личный кабинет" на региональном портале госуслуг.

Прием заявок закончится за 35 дней до открытия сезона на соответствующий вид охотничьих ресурсов. Получившие положительный ответ должны оформить разрешение, что также можно сделать не выходя из дома.

Отметим, подав заявление в электронном виде, любители охоты смогут не только сэкономить время на посещении органа власти, но и заплатить госпошлину со скидкой 30%. Такое нововведение действует на портале с января 2017 года, и распространяется на большинство услуг, предусматривающих оплату госпошлины.

Тем, кто еще не зарегистрирован на портале госуслуг, специалисты советуют сделать это уже сейчас. Проконсультироваться по интересующим вопросам можно по тел. 8-800-100-12-90.