Участок дороги Ишим — Маслянское — Сладково оставили перекрытым

В Тюменской области ограничение движения по региональной автомобильной дороге Ишим — Маслянское — Сладково на участке от Ишима до села Плешково продлили до 22 часов 12 мая.

"Решение принято в связи критическим подъемом воды в реке Ишим и подтоплением дороги", — отмечают в областной автоинспекции.

Движение между населенными пунктами Ишимского и Сладковского районов осуществляется через автодороги вдоль населенных пунктов Маслянское и Абатское с выездом на федеральную трассу Тюмень — Ялуторовск — Ишим —Омск.

Напомним, затопленный участок дороги перекрыли 8 мая и планировали открыть сегодня вечером.

Фото: "СМИ ИШИМ" / vk.com