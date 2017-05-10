Участок дороги Ишим — Маслянское — Сладково оставили перекрытым

11:34 10 мая 2017
Мобильная версия страницыВерсия для печатиВерсия для печати

В Тюменской области ограничение движения по региональной автомобильной дороге Ишим — Маслянское — Сладково на участке от Ишима до села Плешково продлили до 22 часов 12 мая.

"Решение принято в связи критическим подъемом воды в реке Ишим и подтоплением дороги", — отмечают в областной автоинспекции.

Движение между населенными пунктами Ишимского и Сладковского районов осуществляется через автодороги вдоль населенных пунктов Маслянское и Абатское с выездом на федеральную трассу Тюмень — Ялуторовск — Ишим —Омск.

Напомним, затопленный участок дороги перекрыли 8 мая и планировали открыть сегодня вечером.

Фото: "СМИ ИШИМ" / vk.com

Теги: Ишим , Ишимский район , паводок , Сладково , дорожное движение
NewsProm.ru

У вас есть уникальная новость? Вы можете сообщить о ней миру через NewsProm.ru

Отправить новость, фото, видео

или отправьте на e-mail: edit@newsprom.ru

Отправить новость:

Все новости

Больше новостей

Выбор редакции

Архив новостей

Июнь, 2017