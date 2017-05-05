Две легковушки и грузовик столкнулись в заречной части Тюмени

В областном центре около часа дня ДТП с тремя автомобилями произошло на улице Магистральной. Там столкнулись Infiniti и Hyundai, после чего Hyundai врезался в стоящий "КамАЗ". По предварительным данным, 20-летний водитель Infiniti нарушил очередность проезда. Травму грудной клетки получила находившаяся в нем 45-летняя пассажирка, ушибы и ссадины у 30-летнего водителя Hyundai, сообщает пресс-служба ГИБДД.

На подъезде к деревне Глубокой Голышмановского района съехал в кювет и перевернулся автомобиль Lada 99-й модели. Вероятнее всего, 25-летний водитель, житель села Голышманово, превысил безопасную скорость. Молодого человека с травмой головы госпитализировали. У него взяли кровь на анализ, чтобы проверить, был ли он трезв.

Фото: пресс-служба ГИБДД по Тюменской области