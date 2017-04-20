Днем в центре Тюмени ограничат движение

09:11 20 апреля 2017
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В Тюмени сегодня, 20 апреля, с 13 до 15 часов будет ограничено движение транспорта по улице Водопроводной — на участке от улицы Республики до улицы Хохрякова. В это время там пройдет гарнизонный строевой смотр подразделений регионального УМВД.

Как сообщает Тюменьгортранс, движение маршрута № 43 "Областная библиотека — Рабочий поселок" будет организовано в объезд — по улице Первомайской. Остановочный пункт "Улица Водопроводная" временно исключается. Посадка и высадка пассажиров при движении в сторону улицы Комсомольской будет осуществляться на остановочном пункте "Улица Первомайская".

Теги: дорожное движение
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