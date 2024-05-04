Уватского малыша спасли тобольские врачи

Оперативную помощь оказали роженице из Увата и ее ребенку специалисты областной больницы №3 (г. Тобольск). В Уватской больнице, куда беременная женщина обратилась первоначально, у нее диагностировали преждевременную отслойку плаценты. Риск потери ребенка и матери был очень высок и пациентку госпитализировали в операционную для проведения вмешательства по преждевременному разрешению родов.

Операция прошла успешно, однако состояние новорожденного было очень тяжелое – ему требовалась медицинская помощь в условиях перинатального центра. Для его транспортировки в Тобольск необходимо было задействовать специалистов Областной больницы № 3. – Вызов из Уватской больницы поступил ночью. В экстренном порядке была сформирована бригада из врача реаниматолога-анестезиолога, фельдшера и медицинской сестры-анастезиста. В связи с тяжелым состоянием маленького пациента и выездом в отдаленную труднодоступную территорию было решено воспользоваться вертолетом санавиации, – рассказал заведующий отделением центра медицины катастроф по городу Тобольску Олег Алымов.

Ребенка благополучно транспортировали в перинатальный тобольский центр Областной больницы № 3, где врачи стабилизировали его состояние, проводили респираторную и инфузионную терапии, а также осуществляли кормление. На следующий день малыш был переведен в Тюмень для дальнейшего лечения и выхаживания. Сейчас его состояние стабильно, он находится в профильном отделении и получает всю необходимую медицинскую помощь, сообщает департамент здравоохранения Тюменской области.