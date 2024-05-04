Как правильно красить яйца в луковой шелухе

- Для окрашивания понадобится 3 литра воды, 6 горстей луковой шелухи и одна чайная ложка соли, - рассказала тюменка Прасковья Савельева. – Это рецепт моей мамы, который достался ей в наследство от родителей – моих бабушки и дедушки. Луковую шелуху заливаю водой, добавляю соль и довожу до кипения. Оставляю настаиваться на 2 часа, а лучше всего на всю ночь. Затем воду сливаю в другую посудину, ставлю на огонь, кладу яйца и с момента закипания варю их от 6 до 10 минут. Яйца кладу в холодную воду.
Достаю яйца из воды, остужаю и натираю растительным маслом до блеска, которое впитывается примерно за полчаса.
Прасковья Васильевна дала ещё несколько советов. Если во время варки яиц в отвар налить немного растительного масла, то они будут в крапинку. А чтобы яйца стали жёлтыми – добавьте в кипящую воду куркуму, сообщает КП-Тюмень.
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