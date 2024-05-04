Фильм о киносказках Великой Отечественной войны покажут в Тюмени

10:24 04 мая 2024
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9 мая в 16:00 в большом зале мультицентра "Контора пароходства" покажут фильм 1941 года "Конек-Горбунок". После, в 17:30 начнется лекция киноведа Натальи Соколовой "Киносказки Великой Отечественной войны". Вход бесплатный.

Перед лекцией пройдет совместный просмотр экранизации сказки Петра Ершова "Конек-Горбунок". Это цветной фильм с обилием трюков, воздушными и подводными съемками. В картине режиссера Александра Роу применили передовые технологии.

Событием команда "Конторы пароходства" продолжает рассказывать о кинематографе периода Великой Отечественной войны. В прошлом году Наталья Соколова представила общий обзор советских картин военных лет, сообщает Мегатюмень.

Теги: кино , лекция
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