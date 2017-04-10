Юный тюменец травмировал голову на турнике и не сумел этого вспомнить

17:23 10 апреля 2017
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На минувших выходных в Тюмени и Тюменском районе станция скорой помощи приняла 33 вызова, связанных с бытовыми травмами у детей. Ребята зарабатывали их во дворах, на игровых площадках и дома. 

В воскресенье в Тюменском районе бдительный прохожий вызвал скорую 10-летнему ребенку, упавшему с турника. При падении мальчик ударился правым виском и потерял сознание. На экстренный вызов оперативно направили бригаду медиков, которая уже через четыре минуты проводила осмотр и диагностику ребенка. На вопросы фельдшера мальчик отвечал сразу, ориентировался во времени и пространстве, но не помнил, как с ним произошел несчастный случай.

С подозрением на сотрясение головного мозга ребенка передали специалистам детского отделения ОКБ № 2, рассказали в тюменской станции скорой помощи.

Теги: дети , скорая помощь , травмы
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