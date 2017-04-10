В Тюмени судебные приставы арестовали за долги теплоход

09:45 10 апреля 2017
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Накануне судебные приставы регионального УФССП арестовали имущество одной из тюменских компаний, задолжавшей по налогам более 10 миллионов рублей. Под арест попали несколько иномарок, пассажирский теплоход на 56 мест и несамоходный плавучий кран.

Гендиректор фирмы рассказал, что многомиллионная задолженность по налогам образовалась после выплаты сотрудникам зарплаты в конце прошлого года. Именно тогда компания закончила выполнять несколько крупных контрактов и рассчиталась со 180 работниками.

"В январе этого года из налоговой службы поступили извещения о имеющейся задолженности по отчислениям в Пенсионный фонд РФ, погасить которую предприятие пока не в состоянии. Директор сообщил, что выплата зарплаты — приоритет для компании, поэтому поступающие на счет фирмы средства от заказчиков идут в первую очередь на выплату заработной платы. Руководитель пообещал, что как только заказчики двух контрактов, работы по которым сейчас выполнены на 80%, рассчитаются за выполненный объем работ, долг перед государством сразу же будет погашен", — уточнили в региональном УФССП.

Вскоре арестованное имущество передадут для реализации в пользу взыскателей.

Теги: долги , судебные приставы , УФССП , арест
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