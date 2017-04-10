В Тюмени судебные приставы арестовали за долги теплоход

Накануне судебные приставы регионального УФССП арестовали имущество одной из тюменских компаний, задолжавшей по налогам более 10 миллионов рублей. Под арест попали несколько иномарок, пассажирский теплоход на 56 мест и несамоходный плавучий кран.

Гендиректор фирмы рассказал, что многомиллионная задолженность по налогам образовалась после выплаты сотрудникам зарплаты в конце прошлого года. Именно тогда компания закончила выполнять несколько крупных контрактов и рассчиталась со 180 работниками.

"В январе этого года из налоговой службы поступили извещения о имеющейся задолженности по отчислениям в Пенсионный фонд РФ, погасить которую предприятие пока не в состоянии. Директор сообщил, что выплата зарплаты — приоритет для компании, поэтому поступающие на счет фирмы средства от заказчиков идут в первую очередь на выплату заработной платы. Руководитель пообещал, что как только заказчики двух контрактов, работы по которым сейчас выполнены на 80%, рассчитаются за выполненный объем работ, долг перед государством сразу же будет погашен", — уточнили в региональном УФССП.

Вскоре арестованное имущество передадут для реализации в пользу взыскателей.