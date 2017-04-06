Массовую зарядку в Тюмени перенесли на неопределенный срок

Массовое мероприятие "Зарядка от нас - здоровье для вас!", которое было запланировано на 7 апреля, перенесли на более позднее время. Об этом сообщили специалисты областного департамента социального развития.

О дате и времени проведения массового мероприятия будет сообщено дополнительно.

Напомним, что акция "Областная зарядка" проводится во всех муниципалитетах в рамках проекта "Областной профилактический марафон "Тюменская область – территория здорового образа жизни!".