Массовую зарядку в Тюмени перенесли на неопределенный срок

Массовое мероприятие "Зарядка от нас - здоровье для вас!", которое было запланировано на 7 апреля, перенесли на более позднее время. Об этом сообщили специалисты областного департамента социального развития.
О дате и времени проведения массового мероприятия будет сообщено дополнительно.
Напомним, что акция "Областная зарядка" проводится во всех муниципалитетах в рамках проекта "Областной профилактический марафон "Тюменская область – территория здорового образа жизни!".
У вас есть уникальная новость? Вы можете сообщить о ней миру через NewsProm.ruОтправить новость, фото, видео
или отправьте на e-mail: edit@newsprom.ru