Массовую зарядку в Тюмени перенесли на неопределенный срок

11:36 06 апреля 2017
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rain72.ru
| Фото: rain72.ru

Массовое мероприятие "Зарядка от нас - здоровье для вас!", которое было запланировано на 7 апреля, перенесли на более позднее время. Об этом сообщили специалисты областного департамента социального развития.

О дате и времени проведения массового мероприятия будет сообщено дополнительно.

Напомним, что акция "Областная зарядка" проводится во всех муниципалитетах в рамках проекта "Областной профилактический марафон "Тюменская область – территория здорового образа жизни!".

Теги: спортивное мероприятие , безопасность
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