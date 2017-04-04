Тюменцев приглашают обследовать городские скверы и решить, как с ними быть

С начала апреля в Тюмени специалисты управ административных округов проводят обследования озелененных территорий, чтобы решить, каким из них не помешает комплексное благоустройство. Присоединиться к общественным рейдам могут и горожане.
Участники рейдов составляют акты технического состояния территории и анализируют качество всех объектов, находящихся в ее границах: зеленые насаждения, малые архитектурные формы, тропинки, наличие и отсутствие освещения. Оценив обстановку в зоне отдыха или сквере, тюменцы смогут вносить свои замечания и предложения.
На основе этого будет составлен реестр для дальнейшего формирования программы благоустройства озелененных территорий.
Даты и время рейдов есть в графике администрации Тюмени.
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