Добровольцев для очистки населенных пунктов после паводков набирают в Тюменской области

Штаб взаимопомощи #МЫВМЕСТЕ ищет добровольцев для очистки территорий, пострадавших от паводка. Убирать предстоит на территориях мест общественного пользования, в парках и скверах, на берегах рек и озер.
Записаться можно в штабе взаимопомощи #МЫВМЕСТЕ (Тюмень, ул. Челюскинцев, 46). Чтобы стать волонтером, вы можете подать заявку на платформе ДОБРО.РФ, позвонить по телефону 8 (3452) 29-03-01 или обратиться в удобный для вас муниципальный добровольческий центр. Перечень муниципальных центров можно найти здесь.
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