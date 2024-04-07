Куда сообщать о незаконных надписях на фасадах зданий

Неравнодушные тюменцы сообщают о надписях, которые оставляют на фасадах зданий, гаражах, других сооружениях.

Надпись может содержать наименование наркотика, интернет-сайта на английском либо русском языках с указанием ссылки из букв латинского алфавита и цифр. Поэтому следует как можно быстрее избавиться от подобной рекламы.

На портале "Тюмень — наш дом" http://dom.tyumen-city.ru/ есть специальный раздел "Нарушение требований к внешнему фасаду зданий, сооружений, временных объектов и иных элементов благоустройства". Для отправки сообщения нужно авторизоваться, подойдет учетная запись госуслуг.

Достаточно много сообщений поступает из заречной части города — с улиц Муравленко, Щербакова, Газовиков, Тихого проезда. Также граждане предупреждают о надписях на улицах Моторостроителей, Урицкого, Володарского, Бахарева, Московском тракте и т. д.

У каждого сообщения появляется статус. После того как "проблема решена", прилагается фотография с закрашенными надписями, сообщает Вслух.ру.