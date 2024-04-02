Новый сквер появится на Московском тракте

В Тюмени у дома № 163 по Московскому тракту началось преображение общественного озелененного пространства. Благоустройство территории проводится по нацпроекту "Жилье и городская среда", сообщили в администрации города.

На площади более 11 тысяч квадратных метров планируют создать мини-город с зонами для отдыха, полезного времяпрепровождения, занятий спортом, в том числе на беговой дорожке. Будут оборудованы скейт-парк из шумопоглощающих материалов и детская игровая зона.

Начальник строительного участка подрядной организации ООО "Тюменьтрассстрой" Александр Ермаков рассказал, что работы ведутся по плану, например, в марте была проведена санитарная обрезка деревьев, сейчас на площадку завозят стройматериалы, в ближайшее время рабочие демонтируют старые детскую площадку и ограждения. К основным работам строители планируют приступить в конце апреля — начале мая.