Участок улицы Ленина в Тюмени перекроют на полгода

Перекрыть улицу Ленина от улицы Челюскинцев до Перекопской планируется с 1 мая по 1 ноября 2024 года в связи с проведением капремонта.

Будет организовано перекрытие автомобильных дорог на следующих участках:

✅ ул. Ленина от ул. Красина до ул. Челюскинцев;

✅ул. Тургенева от ул. Ленина до ул. Урицкого;

✅ул. Семакова от ул. Ленина до ул. Урицкого;

✅ ул. Кирова от ул. Ленина до ул. Урицкого.

Городские маршруты №№ 9, 11, 14, 17, 17к, 18, 24, 30, 33, 37, 37д, 54, 54д, 55, 62, 68, 85, 99, 141, 146, 149 будут следовать в объезд перекрытого участка со всеми существующими остановочными пунктами по маршруту.