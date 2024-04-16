Депутаты Тюменской гордумы оценили реализацию программы благоустройства города

Вопрос реализации программы по развитию благоустройства и окружающей среды в городе Тюмени рассмотрели депутаты Тюменской городской думы на заседании постоянной комиссии по благоустройству и городскому хозяйству.

Выступая с докладом, замглавы Тюмени Владимир Кильтау сообщил об основных показатели исполнения муниципальной программы.

С итогами реализации программы развития благоустройства и охраны окружающей среды в Тюмени в 2023 году ознакомились депутаты городской думы 16 апреля. Основные показатели в ходе заседания постоянной комиссии по благоустройству и городскому хозяйству озвучил заместитель главы Тюмени Владимир Кильтау.

Более 186 тысячи горожан приняли в 2023 году участие в социально значимых работах, к которым относятся субботники, экологические акции и уроки в школах, в том числе "Классное дерево", одним из ярких событий стал фестиваль экологического дизайна в Гилёвской роще. На площади в 10 гектаров городских лесов проведено искусственное лесовосстановление, высажено около 6 тысяч сеянцев сосны, проводился двухразовый уход за саженцами, посаженными в предыдущие годы. Проводилась масса иных мероприятий, в целом программу по всем направлениям можно считать успешно выполненной. Из запланированных на программу более 1,6 млрд рублей израсходовано по итогам года было 97,9 процента. Как результат — второе место в рейтинге по индексу качества городской среды среди городов РФ с населением от 100 тысяч человек. По словам Кильтау, такой результат — общая заслуга горожан, общественности, депутатского корпуса, городских и региональных властей.

Резюмируя итоги доклада и последовавшего обсуждения, председатель постоянной комиссии Дмитрий Антипов, отметил, что вопрос благоустройства, развития и охраны окружающей среды очень объемный, связанными с этим мероприятия администрация Тюмени проводит в течение всего года. Наиболее важными он назвал экологическое просвещение населения, озеленение и лесовосстановительные работы. "Важным является экологическое просвещение населения, и мы с вами видим из года в год это рост. По итогам 2023 года более 186 тысяч жителей города Тюмени приняли активное участие. Показатель очень высокий. Второе из значимых направлений — это, конечно, все, что связано с лесовосстановительными работами. Также важна работа по содержанию жилищного фонда в муниципальной собственности, по содержанию и благоустройству 16 муниципальных водных пространств и так далее", - отметил Антипов.

По словам председателя постоянной комиссии, программа по развитию благоустройства и окружающей среды из года в год развивается, обновляется, и это позволяет рассчитывать на дальнейшее повышение благоустройства в городе и успешное развитие комфортной городской среды.