Маленький тюменец едва не лишился глаза, играя во дворе

В Тюмени за прошедшие выходные бригады скорой помощи спасли 63 человек. Почти треть от всех вызовов пришлась на детей. В субботу в результате несчастных случаев экстренная помощь понадобилась нескольким малышам.

Тревожный вызов на пульт диспетчера "03" поступил в 10:06 утра — травма глаза у полуторагодовалого мальчика, кровотечение. Бабушка сообщила, что мальчик, играя во дворе, упал на брус и ударился глазом. До прибытия скорой оказать первую помощь родственники не смогли. Через 18 минут прибывшие медики обработали рану, наложили антисептическую повязку и доставили ребенка в детское отделение ОКБ №2.

Специалисты напоминают, как в таких случаях оказать помощь кому-то или себе самостоятельно. На рану надо наложить чистую или стерильную повязку — марлю в 6—8 слоев, а сверху положить что-то холодное. Можно использовать гипотермический пакет из домашней или водительской аптечки, также подойдет обычный снег, замороженные продукты из холодильника, которые сначала нужно обернуть в пакет, а затем — в ткань. Это поможет остановить кровотечение из раны и уменьшить болевые ощущения.