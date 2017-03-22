На работе тюменцев бодрит еда и кофе

Сайт Зарплата.ру опросил больше тысячи сотрудников компаний Тюмени, чтобы выяснить, к чему они прибегают в течение рабочего дня, чтобы взбодриться.

Оказалось, что 70% тюменцев спасаются перерывами на еду и кофе. Выяснилось, что половина опрошенных выпивает одну или две кружки ароматного напитка, а треть — от трех кружек и более. Среди кофеманов больше всего продавцов (16%), бухгалтеров и водителей (по 12%). Впрочем, настоящих ценителей напитка оказалось не так много — только треть опрошенных пьют натуральный кофе.

Не такими популярными способами взбодриться стали варианты: поболтать с коллегами (26%), выйти на прогулку (19%), почитать новости или полистать социальные сети (по 17%), сходить на перекур (16%), отвлечься от работы на личные дела (15%), сделать разминку (13%). 1% опрошенных поделились, что решают проблему радикально — идут спать.