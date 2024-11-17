Об особенностях подготовки резюме для поиска работы мечты, рассказали эксперты

Офисным работникам эксперты рекомендуют не скупиться на подробное описание опыта, а разнорабочим, кладовщикам, сантехникам и другим так называемым "синим воротничкам", достаточно указать ФИО, возраст и стаж с гражданством.

По словам руководителя направления по работе с ключевыми клиентами "Авито работы" Анны Осьмак, всем соискателями важно помнить, несмотря на то, что на рынке труда кадровый дефицит, выбирает все же работодатель.

"Любая компания формирует сильную команду. Нужно обязательно описать свой опыт, какие позиции рассматриваете, на какие условия труда готова прийти, готовность к переезду и другие моменты. Это важно, поскольку предложений много, и для того, чтобы найти компанию мечты нужно инвестировать собственное время в то, что зацепит работодателя, понравится ему. Особенно это касается сегмента офисных позиций", - уточнила эксперт.

При этом соискателю не обязательно самому составлять резюме. Платформы бесплатных объявлений, поиска работы активно используют решения на основе искусственного интеллекта, которые помогают сформировать резюме, - сообщает Тюменская линия.