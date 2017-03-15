Тюменским УК грозят штрафами за неубранную с дорожек наледь

Фото: пресс-служба администрации Тюмени

Накануне в Тюмени специалисты управы Центрального округа обследовали на наличие наледи тротуары двухсот объектов одиннадцати имущественных комплексов района. Люди, отвечающие за порядок во дворах, пешком прошли по скользким дорожкам от улицы Ленина до Профсоюзной и провели детальный осмотр. В ходе рейда были выявлены 59 нарушений у 13 управляющих компаний.

Как отмечают в пресс-службе городской администрации, управляющие организации, которые вовремя не освободили дороги от наледи, должны будут сделать это в кратчайшие сроки, иначе будут оштрафованы за нарушение правил благоустройства.

"Информация по выявленным нарушениям поступает в Viber, и управляющие компании их видят. С начала февраля по сегодняшний день в отношении таких УК составлено 27 протоколов и вынесено штрафов на 183 тысячи рублей. Работа ведется ежедневно, но еще есть нарушения, поэтому и было принято решение о проведении такого дня общего обследования", — рассказала представитель службы заказчика по благоустройству ЦАО Светлана Митрофанова.