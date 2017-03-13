Роспотребнадзор проведет день открытых дверей

День открытых дверей для потребителей пройдет в управлении Роспотребнадзора по Тюменской области 15 марта.

Специалисты ведомства будут консультировать обратившихся по актуальным вопросам защиты прав потребителей, в том числе при дистанционном приобретении товаров и услуг. Тюменцы смогут безвозмездно получить помощь в подготовке претензий и исковых заявлений.

Прием пройдет с 9 до 18 часов по адресу: улица Геологоразведчиков, 1 (перерыв с 13.00 до 13.45).