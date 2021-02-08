Среди тюменских школьников пройдет олимпиада по правам потребителей

В Тюмени пройдет городской конкурс сред школьников, приуроченный ко Всемирному дню прав потребителей. В конкурсе могут участвовать учащиеся 9–11 классов, он пройдет в два тура.

В первом туре с 9 по 11 марта в формате онлайн-теста среди школьников проверят знание законодательства о защите прав потребителей. Ребятам предстоит самостоятельно ответить на 15 тестовых вопросов.

Второй тур конкурса пройдет в форме командного соревнования. В нем примут участие десять команд, которые получили более высокий балл в отборочном туре.

Организатор конкурса — департамент потребительского рынка администрации Тюмени.