Среди тюменских школьников пройдет олимпиада по правам потребителей

В Тюмени пройдет городской конкурс сред школьников, приуроченный ко Всемирному дню прав потребителей. В конкурсе могут участвовать учащиеся 9–11 классов, он пройдет в два тура.
В первом туре с 9 по 11 марта в формате онлайн-теста среди школьников проверят знание законодательства о защите прав потребителей. Ребятам предстоит самостоятельно ответить на 15 тестовых вопросов.
Второй тур конкурса пройдет в форме командного соревнования. В нем примут участие десять команд, которые получили более высокий балл в отборочном туре.
Организатор конкурса — департамент потребительского рынка администрации Тюмени.
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