Среди тюменских школьников пройдет олимпиада по правам потребителей

17:28 08 февраля 2021
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В Тюмени пройдет городской конкурс сред школьников, приуроченный ко Всемирному дню прав потребителей. В конкурсе могут участвовать учащиеся  9–11 классов, он пройдет в два тура.

В первом туре с 9 по 11 марта в формате онлайн-теста среди школьников проверят знание законодательства о защите прав потребителей. Ребятам предстоит самостоятельно ответить на 15 тестовых вопросов.

Второй тур конкурса пройдет в форме командного соревнования. В нем примут участие десять команд, которые получили более высокий балл в отборочном туре.

Организатор конкурса — департамент потребительского рынка администрации Тюмени.

Теги: защита прав потребителей , школьники
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