Сотрудники Роспотребнадзора расскажут в "Вояже" о правах потребителей

Специалисты Управления Роспотребнадзора по Тюменской области 24 марта в ТЦ Галерея "Вояж" проведут консультацию по вопросам защиты прав потребителей, начало - в 16:00.

"Специалисты Управления готовы оказать помощь потребителям, проконсультировать их, оформить претензии или исковые заявления юридически корректно. Эта работа проводится нами абсолютно бесплатно", - отмечается на сайте РПН.

Ранее отмечалось, что в течение месяца по четвергам специалисты Управления Роспотребнадзора по Тюменской области совместно с Центром гигиены и эпидемиологии в Тюменской области будут проводить консультации в городских ТРЦ, первый состоялся в ТРЦ "Кристалл".

Консультации населения проводятся в рамах акции по защите прав потребителей. Разъяснения по волнующим вопросам до 25 марта также можно получить в Управлении Роспотребнадзора по Тюменской области можно по телефонам: 8 (3452) 20-22-89, 8 (3452) 20-31-11, в Консультационном центре на базе ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Тюменской области": 8 (3452) 68-48-94. Подробности здесь.