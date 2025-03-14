Всемирный день защиты прав потребителей: как избежать недоразумений с молочной продукцией

Фото пресс-службы АО "Золотые луга"

Всемирный день защиты прав потребителей отмечается 15 марта. В преддверии этого праздника напоминаем о важных аспектах взаимодействия производителей и покупателей.

В последнее время участились случаи, когда покупатели, обнаружив некачественный товар (например, просроченный или испорченный творог, скисшее молоко), обращаются с претензиями напрямую к производителю. Однако, не всегда это верно.

Нередко причиной порчи продукта являются нарушения условий хранения в торговых точках. Молочная продукция очень чувствительна к температурному режиму. Даже незначительные отклонения от рекомендуемых условий могут привести к преждевременному скисанию молока или появлению плесени в твороге, и это происходит задолго до истечения срока годности, указанного на упаковке.

Например, в тюменской компании "Золотые луга" используют современные автоматизированные системы контроля качества. Обязательной проверке подвергается сырье, затем на всех этапах технологического процесса отслеживаются физико-химические и микробиологические показатели. Автоматизированные замкнутые линии производства исключают попадание в продукты посторонних веществ и предметов. Если где-то на линии происходит малейший сбой, она моментально останавливается, а при возникновении проблем бракуется вся партия. На складах используют энергосберегающие технологии с климат-контролем. В случае нарушений по температуре незамедлительно приходит оповещение.

Кроме того, в каждом автомобиле, который перевозит продукцию с завода до склада в Тюмени или торговой сети, перед глазами водителя установлен датчик, позволяющий следить за показателями в режиме реального времени, не допуская переохлаждения и нагрева продукции. Таким образом, производитель, отправляя продукцию на продажу, гарантирует ее качество на момент отгрузки. Ответственность за дальнейшее хранение и соблюдение температурного режима лежит на торговой точке.

Если вы обнаружили некачественный товар, не спешите обвинять производителя. Согласно законодательству РФ, вы имеете полное право вернуть такой продукт в магазин и потребовать возврата денежных средств или замены товара. Производитель, в свою очередь, разбирается с торговой сетью, возмещая покупателю ущерб и выясняя причины нарушения условий хранения. Важно понимать, что единичные случаи порчи продукта из всей партии не свидетельствуют о проблемах на заводе. Если бы проблема была в самом производстве, количество жалоб было бы значительно выше.

Для обеспечения прозрачности и защиты как потребителей, так и производителя, молочная продукция маркируется системой "Честный знак". Так, на всех упаковках у торговых марок "Золотые луга", "Живи здорОво!" и "Ситниковское" размещен специальный код идентификации – Data Matrix, в котором зашифрована необходимая информация. Благодаря маркировке любой желающий может проверить качество продукта еще в магазине. Для этого нужно лишь отсканировать код в мобильном приложении "Честный знак": вы узнаете дату и время изготовления, место производства, сведения о поставщике и многое другое. Эта информация помогает покупателям убедиться в качестве товара и оперативно выявлять возможные нарушения в цепи поставок. "Честный знак" является эффективным инструментом защиты потребителей и производителей от мошенничества и недобросовестной конкуренции.

"Мы ценим каждого нашего покупателя и стремимся обеспечить высочайшее качество продукции и полную прозрачность на всех этапах производства и реализации. На предприятии осуществляется гигиена производства, используется ультрасовременное, многофункциональное оборудование с расширенными возможностями, а также специальное оборудование для очистки молока-сырья от посторонней микрофлоры. Упаковка также проходит многоэтапную автоматическую мойку, что гарантирует безопасность и сохранение качества продукта в рамках сроков годности при дальнейшем правильном хранении. При возникновении любых вопросов, связанных с качеством продукции, обращайтесь, пожалуйста, в нашу службу поддержки, контакты которой указаны на сайте компании и на каждой упаковке. Вместе мы сделаем всё возможное, чтобы обеспечить вам только самые свежие и качественные молочные продукты!", – комментирует директор по качеству молочного комбината "Ситниковский" (филиала АО "Золотые луга") Алёна Пинигина.