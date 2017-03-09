В тюменских дворах появятся собачьи туалеты

Несколько общественных туалетов для животных планируют установить в Тюмени. По мнению специалистов, это позитивно отразится на чистоте городских территорий.

Подобные туалеты для собак есть в Европе и нескольких российских городах. В Тюмени небольшие участки земли будут огорожены полутораметровым забором и засыпаны песком.

Как отмечает "Тюменское время", на сегодня в Тюмени обустроено 75 специализированных площадок для выгула четвероногих. Расширить этот список мешает нехватка земельных участков. Первый туалет оборудуют этим летом на на улице Свердлова.