В тюменских дворах появятся собачьи туалеты

17:30 09 марта 2017
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cdn.pixabay.com

Несколько общественных туалетов для животных планируют установить в Тюмени. По мнению специалистов, это позитивно отразится на чистоте городских территорий.

Подобные туалеты для собак есть в Европе и нескольких российских городах. В Тюмени небольшие участки земли будут огорожены полутораметровым забором и засыпаны песком.

Как отмечает "Тюменское время", на сегодня в Тюмени обустроено 75 специализированных площадок для выгула четвероногих. Расширить этот список мешает нехватка земельных участков. Первый туалет оборудуют этим летом на на улице Свердлова.

Теги: благоустройство , собаки , экология
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